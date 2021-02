BBB21: Viih Tube 'rasga' mamilo com piercing durante prova do líder

A prova do líder desta quinta-feira (18), que consagrou Sarah como suprema da semana no BBB21, deixou lesionados pelo caminho. Caio torceu o pé ainda na primeira rodada e precisou completar a 'gincana' mancando, enquanto o ombro de Arthur saiu do lugar, fazendo ele ser encaminhado ao hospital.

Pouco tempo após o fim do desafio, Viih Tube revelou que também sofreu uma lesão, esta mais incomum: ela rasgou o mamilo.

Acontece que a sister possui um piercing em cada mamilo e durante a atividade um deles saiu, levando consigo parte da pele da garota, fazendo o peito dela sangrar.

"Quem manda ser sexy no Big Brother em prova do líder? Quer tudo também", ironizou ela, revelando que foi o mamilo esquerdo que se machucou.

"Nem mexe. Quanto mais mexer, vai inflamar mais", aconselhou Pocah. Porém Viih Tube já estava com a ferida aberta. "Não é inflamado. Tá sangrando. Rasgou mesmo", revelou.