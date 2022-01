BBB22: Equipe de Natália pede desculpas por fala sobre escravidão

Em comunicado divulgado nas redes sociais, administradores das contas da sister Natália Deodato disseram que fala sobre escravidão no BBB22 'representa seu ponto de vista, ou seja, de uma mulher que sente na pele o que é viver em uma sociedade com preconceitos, mas que ainda não tem conhecimento suficiente para falar sobre o seu lugar.'

Na segunda-feira (17), dia da estreia do programa, um dos comentários de Natália sobre escravidão repercutiu nas redes sociais. A modelo e designer de unhas de 22 anos afirmou:

Após a repercussão, os administradores das contas de Natália publicaram o pedido de desculpas. No texto, o grupo afirma que, ao sair, Natália "irá refletir sobre sua trajetória dentro da casa e aprender com seus erros".

"A Naty é um mulherão que veio de uma origem simples. Precisou trabalhar desde muito cedo, ainda na infância, para correr atrás dos seus objetivos. Assim como é a realidade de muitos brasileiros. Com certeza é um desafio enorme para ela estar na casa mais vigiada do Brasil sem ter obtido tanto suporte. Mas ela tem o brilho no olhar e uma vontade de passar por essa experiência. Entendemos o impacto do que foi dito e hoje o pedido de desculpas vem dos Adm. Temos certeza que quando ela sair, irá refletir sobre sua trajetória dentro da casa e aprender com seus erros", diz o texto.