O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB22 e Brunna Gonçalves foi a mais rápida da turma. Assim que segurou o fone, a mensagem pediu que ela indicasse um brother diretamente ao Paredão desta semana. Após pensar um pouco, Brunna respondeu: "Gustavo".

Gustavo está completando a sua primeira semana na casa, após entrar no reality a partir da Casa de Vidro. Ele já havia demonstrado pouca conexão com Brunna, a quem ele caracteriza como "planta" no jogo.