BC informa vazamento de dados de mais de 2 mil chaves Pix

O Banco Central anunciou, nesta quinta-feira (3), o vazamento de dados relacionados ao Pix de clientes da instituição financeira Logbank Soluções em Pagamentos S/A. De acordo com a autarquia, foram expostas 2.112 chaves, incluindo nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento e número da conta, dados de “natureza cadastral”.

Esse é o segundo caso de vazamento de chaves Pix em menos de dois meses e o terceiro desde o lançamento do sistema, em novembro de 2020.

“Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência. Como nos casos anteriores, não foram expostos dados sensíveis, a ANPD [Autoridade Nacional de Proteção de Dados] foi avisada e as pessoas afetadas serão notificadas”, explicou o órgão federal.

Os clientes que tiveram os dados vazados receberão notificação “exclusivamente por meio do aplicativo de sua instituição de relacionamento”. Nem o BC nem as instituições participantes "usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, enfatizou a instituição.

A autarquia também ressaltou que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas ou outras informações sob sigilo bancário.

Ainda segundo o Banco Central, as chaves Pix são usadas para o recebimento de recursos, ou seja, “mesmo em posse dessa informação, não é possível o acesso ao saldo ou lançamentos da conta ou a realização de pagamentos ou transferências”, acrescentou.

Atualmente, o Pix tem 115,2 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas e empresas. Em dezembro de 2021, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o número de operações em um dia com o sistema de pagamento instantâneos bateu novo recorde, com 51,9 milhões de transações em 24 horas.