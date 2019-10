Bêbado acende isqueiro para iluminar casa e ateia fogo em cama na Bahia

Um homem foi transferido do hospital de Conceição do Coité, no Centro-Norte do estado, para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, na tarde dessa segunda-feira (21). Ele foi vítima de queimadura após tentar acender um isqueiro durante a madrugada enquanto estava embriagado. O caso aconteceu numa fazenda no distrito de Barreto, zona rural de Coité.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, o homem de 51 anos tentava se levantar para ir ao banheiro na madrugada do domingo (20) quando decidiu acender um isqueiro para iluminar o local.

Acidentalmente, ele ateou fogo no colchão onde dormia e, sem reação para se livrar do fogo, acabou se queimando em várias partes do corpo.

O caso foi registrado na 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Conceição do Coité).

