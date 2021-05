Bebê achado dentro de saco de lixo em Salvador vai para lar temporário

O bebê recém-nascido que foi achado dentro de um saco de lixo abandonado em uma rua de São Caetano na última quinta-feira (29), encontrou uma família temporária, que vai cuidar da criança. A seleção aconteceu através do programa Família Acolhedora, da Fundação Cidade-Mãe (FCM) - o neném estava sob cuidados da instituição.

Agora, o bebê vai ficar com um casal de médicos de 47 e 48 anos, que prefere não se identificar. Eles têm dois filhos biológicos. “Desde agosto de 2020 estávamos esperando pela chegada de uma criança. Não tínhamos restrição de idade. Na semana passada, recebi uma ligação informando sobre o recém-nascido e a sua história. Tantas crianças precisam desse acolhimento. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Estamos muito felizes com a chegada e com certeza ele será muito amado por nossa família nesse período”, diz a médica.

A ideia do programa é criar um ambiente favorável para a criança que está longe da família. “Hoje temos a perspectiva que esse bebê terá um futuro diferente. A escolha é feita com muito cuidado e critério para que tudo isso seja possível com segurança, além de garantir que a criança receba todo amor e carinho”, diz a presidente da fundação, Isabela Argolo.

No programa, famílias de Salvador oferecem seus lares para acolher crianças e jovens de 0 a 18 anos que estão afastados das famílias por conta de medidas protetivas judiciais, até que elas possam retornar à família de origem. Para participar, é preciso participar de um processo de habilitação e cumprir requisitos como ser maios de 21 anos, não ter vínculo de parentesco com a criança que será abrigada, ter tempo para oferecer a proteção e morar na capital há mais de 10 anos.

Será preciso também comprovar também condições físicas e mentais saudáveis para acolher em segurança. Interessados podem se cadastrar no site ou pelo telefone (71) 3202-2429.