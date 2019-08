Bebê de 2 anos morre afogada em piscina da família em Porto Seguro

Uma bebê de dois anos morreu depois de se afogar em Porto Seguro, na manhã desta sexta-feira (8). A criança chegou a ser transferida para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, com vida, mas não resistiu. A avó, Maria Gilda Alves,, conta que estava com a neta Hadassa Sena Szigety na casa da irmã quando perdeu a menina de vista. Minutos depois, aproximadamente às 9h, viu o corpo da criança boiar na piscina.

No momento do afogamento, estavam na casa de dois pavimentos Maria, a irmã, identificada Sidneia Alves e dona do imóvel, e a bisavó da criança. A avó da bebê conta que estava com a mãe quando sentiu a ausência. Chegou a gritar à irmã, mas não adiantou.

"Era uma criança muito ativa. Brincava muito. Falei para Sidneia: Hadassa tá aí? Mas não tava... Ô minha filhinha", lamentou Maria.

Avó e neta moravam juntas, apenas as duas, numa casa no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro. Costumava visitar a irmã com a bebê com frequência, mas afirma que o dia do afogamento foi o primeiro de Hadassa na piscina. A família chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foi um sobrinho, no entanto, que levou a menina ao Hospital Luís Eduardo de Porto Seguro.

A família diz que como não havia UTI infantil disponível na cidade, a menina foi transferida e chegou à capital por volta das 23h de sexta-feira (09).

A mãe da bebê, Geruza Sena, mora na Itália há três meses e, depois de receber a ligação de Maria, está a caminho do Brasil. "Ela trabalha com limpeza lá, mandava um dinheirinho para a menina", conta Maria. Antes de partir para a Europa, pediu à mãe que se encarregasse um tempo da criação da menina. O pai da criança é argentino e não tinha contato com a filha. O estrangeiro conheceu em Porto Seguro.

A remoção do cpr´p riança para o Departamento de Polícia Técnica já foi solicitada. A criança deve ser enterrada em Porto Seguro, onde nasceu. O caso também será investigado pela delegacia de Porto Seguro.

