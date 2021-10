Bebê de cinco meses é feita refém em Dom Avelar

Uma bebê de apenas cinco meses foi feita refém na noite de domingo (10), depois que um homem invadiu uma casa na Rua dos Jesuítas, no bairro Dom Avelar. De acordo com informações da Polícia Militar, quando as guarnições da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local, encontraram o homem trancado em um quarto com a menina.

Ainda segundo a polícia, ele teria exigido a presença da esposa e de um primo. Mas, após as negociações, abriu a porta do quarto, se rendeu e entregou a bebê. Ele foi preso e apresentado à Delegacia Especializada de Repressão a Crime contra Criança e Adolescente (Derca).

De acordo com a Polícia Civil, o homem manteve a bebê refém por duas horas dentro do quarto. "Conforme as primeiras informações, o homem fugia de pessoas suspeitas, após um desentendimento naquela região", acrescentou a nota do órgão.

Essa ocorrência com refém é mais um caso da tática que vem sendo empregada com frequência pelos bandidos durante as ações de enfrentamento da Polícia Militar. Em setembro, Salvador teve sete casos de crimes com refém.