Bebê de mulher morta pela covid-19 em Itapetinga testa positivo para a doença

O teste do covid-19 deu positivo para a bebê de 14 dias, filha de Rafaela de Jesus Silva, 28 anos, que morreu em Itapetinga, no Sudoeste baiano, na quarta-feira passada (1), após ser infectada pela doença. De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Itapetinga, o diagnóstico da criança foi confirmado em Porto Seguro, município do extremo sul da Bahia onde a família vive e para onde a recém-nascida foi levada dez dias após o seu nascimento.

(Foto: Reprodução/Tiago Bottino/Blog Itapetinga Agora)

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro afirma que o esposo da mulher informou que cinco dias após o parto ela começou a ter febre e falta de ar e buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapetinga, morrendo uma dia depois. Após o sepultamento da mulher, o marido e a bebê retornaram para Trancoso, onde a família vive.

Ciente do caso, a Vigilância Epidemiológica de Porto Seguro coletou material de sete pessoas que tiveram contato com a professora, incluindo a recém-nascida, e orientou que todos se mantivessem isolados em casa e usassem máscara até a liberação do resultado dos exames. O resultado, que ficou pronto na terça-feira (7) apontou que, dos setes testes realizados, só a recém-nascida deu positivo para o covid-19.

Uma semana após ser submetida a uma cesariana e dar à luz no Hospital Cristo Redendor, em Itapetinga, Rafaela deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com febre baixa e falta de ar. Diante dos sintomas, ela foi submetida ao teste para diagnosticar a covid-19.

Internada em estado grave, ela precisou de ventilação mecânica, mas não resistiu e morreu no dia seguinte, quarta (1). "Recebemos a confirmação do diagnóstico para coronavírus às 20h30 de ontem (sexta-feira, 3). O Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) nos ligou para informar", disse o prefeito da cidade, Rodrigo Hagge, ao CORREIO.

Segundo o gestor municipal, a morte aconteceu na quarta-feira (1) e, por se tratar de um caso fatal, a análise foi priorizada. Já a SMS informou que todas as medidas de monitoramento e segurança dos familiares e profissionais que tiveram contato com a vítima estão sendo tomadas pela secretaria de saúde.

Balanço

A Bahia chegou a 462 casos confirmados de coronavírus e 14 mortes em decorrência da covid-19. Os dados foram disponibilizados nesta terça-feira (7), em boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

A morte mais recente aconteceu nesta terça, em um hospital da rede privada de Salvador. A paciente era uma mulher de 51 anos, com histórico de hipertensão e diabetes, e estava internada desde 25 de março.

Os outros 13 óbitos do estado ocorreram em Salvador (9), Lauro de Freitas (1), Itapetinga (1), Utinga (1) e Adustina (1). A taxa de letalidade da doença, atpe então, é de 3,03%.

Ainda de acordo com o boletim da Sesab, que contabiliza todos os registros de janeiro até as 17h de hoje, a Bahia tem 106 pessoas curadas da covid-19 e outras 51 internadas, sendo 29 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Dos testados, 2.511 deram negativo, o que representa 95,01%.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.









Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

8/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)