Bebê de nove dias é internada em estado grave após sofrer abuso sexual

Um caso de abuso sexual gerou indignação na cidade de Breves, no Pará. Uma bebê de nove dias está, desde a última sexta-feira (17) internada em estado grave após ter sido violentada.

Segundo o site Diário Online, o bebê estava com falta de ar quando foi avaliada por uma equipe médica, que constatou as lesões na região íntima da criança. O Conselho Tutelar foi acionado e a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.

"Equipes da delegacia do município de Portel realizam diligências para localizar e prender o autor do crime", informou em nota.

Ainda segundo a Polícia Civil, com base no exame sexológico forense, foi concluído que os abusos foram recentes e que as lesões eram de “natureza gravíssima”.