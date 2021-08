'Bebê do Nirvana' processa banda por pornografia infantil e exploração sexual

Spencer Elden tornou-se conhecido mundialmente aos quatro meses de vida quando estrelou a capa do disco Nevermind, de Nirvana. Agora, 30 anos depois, o estadunidense resolveu processar a banda que o tornou famoso, alegando que foi vítima de 'exploração sexual' e 'pornografia infantil'.

Acontece que Spencer aparece nu na capa do disco. Por isso ele acionou na Justiça os administradores da obra de Kurt Cobain e os membros sobreviventes da banda, dizendo que os rock stars violaram os estatutos federais.

Elden também alega que sofreu “danos ao longo da vida” por ter seu corpo nu estampado no álbum, que teve cerca de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, e afirma que nem ele nem seus pais - que ganharam US$ 200 pelo ensaio - consentiram com a sessão de fotos com a criança nua, de acordo com o processo federal.

"A banda, o fotógrafo e as gravadoras comercializaram intencionalmente a pornografia infantil de Spencer e alavancaram a natureza chocante de sua imagem para promover a si próprios e a sua música às suas custas", alega o processo.

O rapaz, que tinha quatro meses na época da sessão de 1991, também afirma que foi forçado a se envolver em "atos sexuais comerciais" e que a banda voltou atrás em uma alegada promessa de esconder seus órgãos genitais na capa do álbum.

“O dano permanente que ele quase sofreu inclui, mas não está limitado a, sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas, interferência em seu desenvolvimento normal e progresso educacional, perda vitalícia de capacidade de ganho de renda, perda de salários passados ​​e futuros, despesas passadas e futuras para tratamento médico e psicológico, perda do gozo da vida, e outras perdas a serem descritas e comprovadas no julgamento desta questão”, diz o documento.