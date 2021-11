Bebê e adolescente são resgatados após passarem 5 dias presos em casa e sem comida

Policiais militares da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) foram acionados, na manhã desta terça-feira (30), para prestar apoio no atendimento de uma ocorrência de abandono de incapaz na localidade da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador.

No local, as equipes, em conjunto com agentes de uma ONG de proteção à criança do bairro, fizeram o resgate de uma adolescente de 13 anos e um recém-nascido que estavam sendo mantidos em cárcere privado. Os dois foram encaminhados para atendimento médico e posteriormente a ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), para adoção das medidas cabíveis.

"Os dois estavam, realmente, em situação de abandono, a residência com muita sujeira. Os policiais tiveram que arrombar, juntamente com pessoas dessa ONG, que procuraram ajuda da 26ª Companhia e chegando lá, a situação era lamentável", explica a major da PM, Patrícia Barbosa.

Conforme informações iniciais da Polícia Civil, a garota e o recém-nascido estavam abandonados há cinco dias, sem comida, em uma casa trancada. O bebê, que apresentava sinais de desnutrição, foi socorrido para a UPA de Brotas.

Segundo o relato da jovem, essa não teria sido a primeira vez que ela teria sido abandonada com o bebê. "Ela disse que a mãe é usuária de drogas, já fez isso outras vezes, já deixou ela trancada em casa e sai para usar drogas e ela [adolescente] acredita que a mãe esteja na casa de algum parente ou até mesmo na rua, à procura de drogas", conta a PM.

A PC vai prosseguir com a apuração do caso. A mãe está sendo ouvida na Dercca, onde será autuada em flagrante.