Bebê internado desaparece e é encontrado em lixeira de hospital em Salvador

Um bebê foi encontrado na lixeira do Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), poucas horas após seu nascimento, que ocorreu na própria unidade hospitalar, que é especializada na saúde da mulher e do recém-nascido, que fica no bairro de Brotas, em Salvador.



Os pais perceberam o sumiço da criança por volta das 3h30 da manhã. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o bebê veio ao mundo na madrugada de quarta para quinta-feira e tinha poucas horas de nascido quando desapareceu.



Segundo a Polícia Civil, minutos após os pais darem por falta do bebê, ele foi encontrado na lixeira do banheiro da ala de enfermaria onde a mãe estava internada. O bebê foi retirado da lixeira, está sob cuidados médicos e passa bem.



Os pais da criança e os outros pacientes que dividiam o quarto com a mãe já foram ouvidos. Também serão interrogados os funcionários do hospital. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e já está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERRCA).



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro