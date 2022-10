Bebê morre esmagado pela mãe, que dormiu enquanto o amamentava

Um bebê de dois meses morreu nesta sexta-feira (21) enquanto era amamentado pela mãe no Distrito Federal. Segundo o Metrópoles, o Corpo do Bombeiros foi chamado até a casa da família, na Quadra 2 do Itapoã, e já encontrou o bebê sem vida.

Os bombeiros sinalizaram que o bebê tinha as articulações rígidas e pele arroxeada. A morte foi confirmada no próprio local.

Os pais da criança contaram que a mãe deitou com o bebê no colo para amamentar o neném e acabou pegando no sono. Quando ela acordou, notou que estava deitada sobre a criança, que não estava se mexendo.

A Polícia Militar foi chamada e no local encontraram um colchão manchado de sangue. O bebê também tinha uma lesão na cabeça. Como a causa da morte ainda não foi cravada, o caso será investigado pela 6ª Delegacia (Paranoá), que registrou o caso inicialmente como homicídio culposo - quando não há intenção de matar.

Os pais foram ouvidos na delegacia e contaram que quando notaram que o bebê estava imóvel tentaram reanimá-lo, mas não tiveram sucesso.