Bebê nasce durante voo e poderá viajar de graça pro resto da vida

No meio do voo MS777, EgyptAir saindo de Cairo (capital do Egito) rumo a Londres, um bebê nasceu. E a criança que já nasceu nos ares provavelmente irá passar muito tempo no avião durante a vida.

Isso porque companhia aérea egípcia afirmou no Twitter, ressaltando o prazer de receber um "novo cliente", que o pequeno terá passagens grátis para todos os destinos disponíveis da EgyptAir para o resto da vida.

A mãe se chama Hiyam Nasr Naji Daaban e é do Iêmen. Segundo a própria companhia, o piloto ia fazer um pouso de emergência em Berlim para que o parto fosse realizado em um hospital, mas não deu tempo.

A sorte é que um médico que estava no avião conseguiu realizar o parto sem maiores dificuldades.

Curiosamente, essa não é a primeira vez que uma companhia aérea presenteia um cliente com o benefício vitalício.

Uma passageira da AirAsia, de 31 anos, entrou prematuramente em trabalho de parto em um voo em 2009, enquanto viajava da ilha de Penang ao norte para Kuching, na ilha de Bornéu.