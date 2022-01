Bebê nascido com quatro braços e quatro pernas é tratado como divindade na Índia

Um bebê que nasceu com quatro braços e quatro pernas está sendo tratado como a encarnação de um deus hindu na Índia. A mãe do recém-nascido tem recebido visitas no hospital desde que deu à luz na segunda-feira (17).

A criança passou a ser venerada de tal forma que um vídeo mostra ela sendo cercada por moradores fascinados enquanto tiravam fotos da criança e dos seus membros expostos.

Nas imagens, criança podia ser vista descansando em uma cesta cheia de lençóis coloridos colocados no colo da mãe enquanto ela estava sentada em uma cama da maternidade.

Apesar de muitos acreditarem que a condição da criança está relacionada à religião, médicos confirmaram que os defeitos congênitos são devidos a uma complicação na gravidez.