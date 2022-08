'Bebê-sereia' nasce com condição rara e choca enfermeiros na Índia

Quando todo mundo pensa que já viu de tudo, uma notícia da Índia choca o mundo inteiro. Um bebê nasceu com um 'rabo de sereia' no lugar das pernas. O parto aconteceu em Shivpuri, no centro do país asíatico.

O recém-nascido, que ainda não tem nome, veio ao mundo em condições estáveis, sem nenhum risco de saúde. O fenômeno raríssimo é conhecido como Síndrome da Sereia ou sirenomelia, onde bebês nascem sem a parte inferior do corpo.

O bebê da Índia não tem órgãos sexuais e os instintos não são totalmente desenvolvidos. Em conversa ao site Daily Índia, a família não sabe como lidar com o bebê, já que não há como descobrir se é uma menina ou menino.

O parto, que ocorreu no Centro de Saúde Primária de Manipura, tem atraído diversos curiosos e pessoas da área de saúde, que estão chocados com a condição rara da criança. No entanto, quando há nascimentos de bebês com anomalias, elas são reverenciadas como deuses.