Bebê surpreende pais e médicos ao nascer com duas cabeças, três braços e dois corações

Uma mulher surpreendeu os médicos ao dar à luz um bebê com duas cabeças, três braços e dois corações na cidade de Ratlam, na Índia, na última segunda-feira (28). Shaheen Khan e o marido Sohail estavam esperando gêmeos totalmente formados durante a primeira gravidez do casal.

O nascimento das crianças parece ser um caso raro de gêmeos siameses, conhecido como parapagus dicefálico - onde dois bebês são unidos por um torso. O caso preocupa os médicos, já que a condição das crianças é crítica. Em casos como esse, muitos bebês morrem ainda no útero ou dentro de 48 horas após o nascimento. Embora haja uma opção para a cirurgia em tais casos, apenas um número pequeno sobrevive.

Mas apesar das poucas chances, os bebês continuam vivos e estão internados em um hospital na cidade vizinha de Indore para serem monitorados por médicos.

Segundo o "Daily Mail", um dos médicos responsável pelo caso das crianças, Dr. Lahoti, comentou que os próximos dias serão vitais para descobrir se o bebê precisará de cirurgia. "Esses tipos de casos são raros e a condição dos bebês permanece incerta, especialmente nos primeiros dias", disse. "Por conta disso isso, os mantivemos sob observação. Não planejamos nenhuma cirurgia no paciente."

A criança tem sido mantida em uma Unidade de Cuidados Especiais para Recém-nascidos (SNCU). Shaheen, mãe das crianças, permanece no hospital distrital em Ratlam.

Caso raro, mas não único

Em 2019, um mulher de 21 anos deu à luz a um bebê com duas cabeças e três braços também na Índia e no mesmo estado das crianças de segunda-feira (28): Madhya Pradesh.

Babita Ahirwar e seu marido Jaswant Singh Ahirwar disseram que ficaram chocados quando ela deu à luz a criança em 23 de novembro daquele ano. "Estamos chocados. É inacreditável", disse Babita.

“Todo mundo fica chocado ao vê-los. Não podemos acreditar que nosso filho tenha duas cabeças", disse a mãe

O casal havia se casado há 18 meses e aguardava ansiosamente seu primeiro filho. De acordo com relatos locais, eles foram orientados a esperar gêmeos siameses por volta da 35ª semana de gravidez. Mas depois de uma cesariana eles deram as boas-vindas aos bebês.

A Sra. Babita disse a uma agência de notícias local: “Foi um sentimento misto quando as enfermeiras entregaram o bebê para mim. Inicialmente, pensei que fosse um gêmeo, mas quando as enfermeiras removeram a toalha, fiquei chocada ao ver nosso primogênito com duas cabeças e três mãos."