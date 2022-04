Beijo público de Maiara e Fernando Zor confirma reconciliação do casal

O show de Maiara & Maraísa, realizado no Espaço das Américas, na noite de domingo (17), contou com a participação especial de Fernando Zor. O cantor, que forma dupla com Sorocaba, soltou a voz e trocou um beijo apaixonado com Maiara, evidenciando a reconciliação.

Fernando assistiu ao show na primeira fila e cantou o hit Madri, sucesso da dupla Fernando & Sorocaba. Com um namoro marcado por idas e vindas, eles estariam decididos a manter a relação de maneira mais discreta.



Já havia circulado rumores do retorno oficial do casal, que estaria, inclusive, submetido a algumas regras com o intuito de preservar a convivência. Uma delas seria a redução da exposição nas redes sociais.