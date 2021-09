Beira mar: Grupo Fasano abre hotel com 40 bangalôs na Bahia  

Grupo Fasano abre segundo hotel na Bahia, dessa vez em Trancoso (Foto: Divulgação)

Construído em uma faixa de 500 metros com vista para o mar, o hotel Fasano Trancoso, localizado na exclusiva Praia de Itapororoca, será inaugurado para o Réveillon, que se encontra sem disponibilidade, com todas ocupações já reservadas. O hotel conta com 40 bangalôs e foi concebido pelo renomado arquiteto Isay Weilfeld, autor de projetos icônicos para o grupo, como os hotéis Fasano São Paulo, Fasano Punta del Este e Fasano Salvador.





Nativos lucram até R$ 120 mil com aluguel de casas

Um dos destinos mais concorridos do Brasil, o vilarejo de Trancoso, no sul da Bahia, virou objeto de desejo para vários tipos de público: quem quer ver e ser visto, os que buscam alguns dias de tranquilidade e, também, por quem quer fincar morada no lugar, que faz parte do município de Porto Seguro. Para cada vontade, uma solução. Além das pousadas, que têm diárias variando de R$ 280 a R$ 10 mil, dependendo da estrutura, localização e serviços oferecidos, dá para alugar uma casa por diária ou temporada e viver Trancoso em todas as suas peculiaridades e atrativos.

De acordo com Jilis Almeida Lima, 31 anos, que atua como corretor de imóveis informal na região – além de pedreiro disputadíssimo -, um morador antigo do vilarejo, dono de uma casa mais simples, consegue ganhar cerca de R$ 120 mil de aluguel por temporada, que vai de dezembro a fevereiro. As diárias variam de R$ 500 a R$ 600 na baixa estação e podem chegar a R$ 2mil no período mais próximo ao Réveillon. “A gente brinca que o pessoal aqui trabalha três meses para tirar o sustento do ano todo”, afirma. “Tem gente que usa o dinheiro para investir em terrenos e fazer novas casas”, revela.

O próprio Jilis comprou um terreno e já levantou duas casas (uma sobre a outra) com o dinheiro das comissões. “Comprei há três anos por R$ 15 mil e fiz a casa. Hoje ela vale cerca de R$ 250 mil, mesmo ficando um pouco distante do Quadrado (a área mais disputada de Trancoso), uns 10 minutos de carro”, explica. O aluguel da morada – com tudo dentro – fica por R$ 800, a diária. Para se deslocar, o cliente pode acionar o próprio Jilis, que trabalha com Mannu Carvalho na realização eventos e no serviço de concierge. “Tem aluguel de carro, taxi, lancha, tudo vai depender da programação da pessoa”. Segundo ele, geralmente os grupos levam 10 dias no vilarejo. “Quem vem para Trancoso também quer circular por Arraial d’Ajuda, Porto Seguro, Caraíva e Praia do Espelho e fica mais tempo”, assegura.

Jilis já está finalizando a segunda casa, que ainda não ficou pronta por causa da escassez de mão de obra. “A construção civil não parou nenhum dia durante a pandemia. Foi o ‘mercado chefe’”, explica. Segundo ele, a quantidade de pessoas que comprou terreno na região para fazer suas próprias casas aumentou muito a demanda por profissionais especializados. “Agora mesmo estou procurando um carpinteiro, mas não encontro”, reclama.





Paulo Henrique Cardoso (Foto: Divulgação)

Rasante

O Alô Alô Bahia viu Paulo Henrique Cardoso circulando no fim de semana com a esposa, Van Van Seiler, por Trancoso, no sul da Bahia. O filho do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso é habitué do famoso vilarejo, onde possui uma casa de praia no condomínio Terravista.

Save the date

O arquiteto David Bastos vai comemorar seu aniversário, esse ano, durante dois dias de programação – 10 e 11 de dezembro – em Trancoso, no sul da Bahia. O agito contará com welcome sunset e grande festa na pousada Estrela D´Água, considerada a mais badalada do vilarejo.

Reservas esgotadas

A casa de José Roberto Marinho, onde hoje funciona a Tutabel, uma espécie de pousada de luxo, com pouco mais de 12 quartos, na Praia de Itapororoca, em Trancoso, está com todas as reservas esgotadas para o período de Réveillon. A suíte mais barata custava R$8 mil, por dia. Com projeto de Ricardo Salem e jardins de Isabel Duprat, o châteu ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados.





Cristiano e Rosana Buerger (Foto: Carola Monteiro/divulgação)

Entre amigos

O empresário Bruno Dias e a esposa, a relações públicas Natalia Fusco, receberam amigos para jantar especial, sábado, em Trancoso. O encontro rolou na residência onde o casal está hospedado, no Quadrado, ao lado da famosa Igreja São João Batista, e contou com buffet assinado pelo restaurante O Cacau.

Em alto estilo

O empresário Cristiano Buerger comemorou seu aniversário de 50 anos durante festa para 300 convidados, semana passada, em Trancoso. O agito, em uma casa próxima ao Quadrado, contou com apresentações da Banda Eva e de Elba Ramalho. Todas as pessoas que estirem por lá foram testadas e a produção seguiu os protocolos sanitários necessários. Ao invés de presentes, Cristiano pediu doações que serão destinadas a reforma da Creche Criança Feliz.

Marcia Taliberti (Foto: Divulgação)

Personagem da semana

Uma das principais anfitriãs de Trancoso é a empresária Marcia Taliberti, que seu mudou para lá há mais de 20 anos, quando seu marido, o saudoso Luiz Alfredo Taliberti, decidiu investir no vilarejo. Marcia comanda o Maritaca, na entrada do Quadrado. O restaurante é um dos mais concorridos do local. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Marcia revelou que as reservas para o verão já foram iniciadas e que podem ser feitas pelo telefone (73) 99939-1921.