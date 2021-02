Beiru/ Tancredo Neves ganha iluminação pública em LED

Sair para trabalhar antes do raiar do dia ou chegar em casa à noite não será mais motivo de preocupação para muitos moradores de Beiru/Tancredo Neves. É que a localidade teve a iluminação pública modernizada com lâmpadas de LED, através do programa Iluminando Nosso Bairro. A intervenção foi entregue nesta terça-feira (9) pelo prefeito Bruno Reis. Também estiveram presentes na cerimônia simbólica a titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, e o diretor de Iluminação Pública da pasta, Junior Magalhães.

Foram instalados 1.765 pontos em 279 logradouros. A visibilidade adequada no período noturno e o aumento da sensação de segurança são alguns benefícios sentidos tanto pelos pedestres quanto pelos motoristas que transitam na região. Além disso, a nova iluminação deu ao Beiru/Tancredo Neves um ambiente mais bonito e moderno. A ação teve investimento de pouco mais de R$ 2 milhões.

“O Iluminando Nosso Bairro é um sucesso porque melhora a vida das pessoas. Cheguei aqui e vi a galera realizando atividade física já com iluminação nova. Isso aumenta o astral”, disse Bruno Reis.

O prefeito acrescentou que a iniciativa já levou iluminação em LED para quase 80% da capital baiana. “Quem chega de avião em Salvador, à noite, antes olhava uma cidade toda amarela. Hoje o que se vê é ela praticamente toda branca, com iluminação diferenciada”.

Economia

Além das lâmpadas em LED serem mais potentes, elas geram economia aos cofres públicos por serem eficientes, atingindo de 50 mil a 100 mil horas de operação, enquanto que as mais antigas, em torno de 30 mil. Isso faz com que os custos de manutenção sejam muito menores.

E mais: as novas luminárias podem ser facilmente controladas a distância, através do sistema de telegestão. Isso também reduz os custos operacionais, pois as novas lâmpadas não necessitam esquentar para acender, nem resfriar para reacender, como as lâmpadas amarelas antigas.

Moradora de Beiru/Tancredo Neves, a atendente de caixa Isabel Ferreira, 28 anos, afirmou que a nova iluminação valorizou o bairro. “Ninguém se sente bem em viver ou andar em lugar escuro e mal iluminado. Antes eu ficava um pouco com medo de sair de casa à noite. Agora me sinto mais confiante e segura”.

O Iluminando Nosso Bairro foi criado com a proposta de modernizar a iluminação de diversas localidades de Salvador, sobretudo aquelas que são mais carentes, substituindo as luminárias de sódio por lâmpadas em LED. Neste ano, além de Beiru/Tancredo Neves, a iniciativa chegou a Cosme de Farias, onde foram instalados 1.659 novos pontos de LED em 255 logradouros.

A iniciativa alcançou ainda Campinas de Pirajá, que teve 108 ruas modernizadas com 843 pontos de luz em LED, e as Cajazeiras II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI, que ganharam 3.910 pontos de luz, distribuídos em 646 ruas.

Além da entrega do Iluminando Nosso Bairro em Beiru/Tancredo Neves, o prefeito Bruno Reis também autorizou, na noite de hoje (9), o início de mais uma intervenção na região: serão reformadas 62 casas na comunidade do Pela Porco, próximo ao Conjunto Arvoredo, por meio do programa Morar Melhor. Os serviços nas habitações envolvem reboco, pintura, troca de esquadrias, telhado, vaso sanitário e pia, conforme escolha dos próprios moradores.