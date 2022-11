Bela Gil comenta nomeação no governo de transição: 'Muita honra'

Após ser nomeada neste sábado (12) para o núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo de transição do presidente eleito Lula (PT), Bela Gil usou suas redes sociais para comentar sobre a novidade.

“Recebi com muita honra o convite. Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis. Sempre enxerguei a política como um dos pilares da transformação que eu acredito e almejo. É ela que nos dá ferramentas práticas para, efetivamente, transformarmos a vida das pessoas hoje e no futuro. Então, aos meus companheiros de trabalho, tô pronta pra somar”, escreveu em seu perfil no Instagram.

​A escolha foi assinada em edição extra do “Diário Oficial” pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin.

Formada em Nutrição pela Hunter College, em Nova York, Bela Gil é mestra em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Ciências Gastronômicas da Itália (Unisg), com ênfase no sistema global da alimentação. Atualmente é vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico (IBO), apresentadora, chef de cozinha natural, escritora, ativista e professora convidada do programa de pós-graduação online da PUC-RS.

Bela também é filha do cantor e compositor Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008, quando o Brasil tinha Lula como presidente. O petista foi eleito para seu terceiro mandato.

O núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome também terá nomes como a senadora Simone Tebet (MDB-MS), a ex-ministra Tereza Campello, Márcia Lopes e André Quintão. A transição de governo tem 31 núcleos temáticos.

