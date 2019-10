Bela Gil recebe Comenda 2 de Julho em Salvador: 'No caminho certo'

Nem os óculos que usava por conta de uma conjuntivite conseguiam esconder a emoção que Bela Gil sentia ao receber a Comenda 2 de Julho - mais alta condecoração entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia. A cerimônia de entrega da honraria foi realizada na tarde desta quarta-feira (16) e contou com a presença de Nara Gil, irmã mais velha da apresentadora.

Por falar em família, a herança musical de Bela é revelada logo de cara por seu sobrenome. Entretanto, apesar de nascer numa lar que mostrou a Bahia ao mundo através dos sons, a chef usou outro sentido para exportar a sua baianidade, o paladar.

“Apesar de gostar muito das canções e melodias, não nasci com o dom de cantar. Então não tentei ir contra o meu talento ou construir um em mim. Sou rodeada de músicos e isso já é o bastante”, conta a filha de Gilberto e Flora Gil.

E a menina baiana que durante a cerimônia sempre colocava a mão para enxugar as lágrimas de felicidade descobriu-se com este dom culinário quando começou a praticar ioga na adolescência. Entre um exercício e outro, ela descobriu todo o impacto que a alimentação pode causar na vida de alguém. Então quando mudou-se para Nova York aos 18 anos e teve que se virar na cozinha para continuar comendo bem, não teve dúvidas de que queria seguir o caminho da culinária e focar na alimentação saudável.

Tornou-se especialista na arte de encher o bucho com qualidade e quis compartilhar com o mundo os benefícios de alimentar-se bem. Quando surgiu a oportunidade de apresentar um programa no canal fechado GNT, chamado Bela Cozinha, a chef tratou de revelar os segredos e receitas para fazer um rango gostoso, saudável e, claro, com uma pitada generosa de baianidade.

“É muito difícil falar o que não é baiano em minha culinária. Na minha comida tem a mandioca e todos seus subprodutos, o maxixe e, principalmente, o dendê. E a nossa culinária é muito diferenciada, principalmente pelo sabor. Nenhuma outra tem a nossa mistura que gera esta explosão de sabores e heranças. Além disso, quando comemos uma comida baiana não nos alimentamos apenas dos nutrientes, mas também de toda a cultura que a cerca, com toda relação com o candomblé e orixás”, conta.

Como toda menina baiana, Bela tem um santo, um canto, um jeito, e defeitos também, dados por Deus. “O dendê sempre está comigo”, afirma. O espírito de luta, resistência e resiliência de um povo que tem um arquétipo de guerreiro - como ela mesmo define - foi fundamental para a comendadora vencer suas batalhas e hoje se orgulhar dos seus mais de 300 mil livros de culinárias vendidos.

Valendo-se deste espírito baiano, a culinarista não abre mão de lutar pela reforma agrária e sempre se coloca ao lado da agricultura familiar e sem agrotóxicos, que produzem a “comida de verdade”, termo usado por ela. Vegana, Bela escolhe timtim por timtim tudo que entra em seu prato pois, como ela mesmo diz, “comer é algo político”.

(Foto: Betto Jr/CORREIO)

Comenda 2 de julho

A principal honraria entregue pela Assembleia Legislativa da Bahia e representa a principal data histórica da Bahia para simbolizar o sentimento motivador de libertação e emancipação do povo. Assim, o título homenageia somente aqueles que são considerados como fundamentais para a história e inovação da região e do país.

“Foi uma feliz uma surpresa saber que eu ganharia a comenda. Acho que é uma forma de reconhecimento do meu trabalho, das vozes e bandeiras que levanto, como a da agricultura familiar, agroecologia, da comida de verdade e alimentação saudável. Quando o Estado reconhece isso a gente percebe que está no caminho certo para levar o Brasil para um futuro mais saudável”, comemora Bela GIl.

“Para mim, como irmã mais velha, é um orgulho acompanhar o crescimento desta menina obstinada desde pequena. Ela continuou, fez isso crescer e mobilizou toda a sociedade por causa desta teimosia dela na luta por uma alimentação saudável e uma divisão justa da terra. Ela é importantíssima para a gente e agora é para toda a Bahia”, conta, emocionada, Nara Gil.

A entrega da Comenda 2 de Julho foi realizada nesta quarta-feira (16) para coincidir com o Dia Mundial da Alimentação. Marcelino Galo (PT), idealizador da homenagem que foi aprovada por unanimidade na casa, ressalta o papel da baiana como propagadora de uma nutrição saudável.

“A voz dela é ouvida pela comunidade e ela ela passa esse necessário conhecimento sobre os alimentos e possibilidade dela ter refeições saudáveis. Algo extremamente necessário no mundo de hoje, onde ao mesmo tempo em que diversas pessoas morrem de fome, temos números recordes de pessoas acima do peso, causando quadros de diabetes e hipertensão”, comenta o parlamentar

* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro