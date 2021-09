Bela Vista faz liquidação com descontos, entretenimento e atendimento especial

Com o avanço da vacinação e retorno gradativo da população à rotina, diversos setores da economia estão ansiosos por uma retomada efetiva dos negócios. No caso dos lojistas de shopping, que no ano passado chegaram a ficar por cinco meses com as atividades suspensas, essa ansiedade é maior ainda. Para agitar as vendas este mês, entre os dias 9 e 12, o Bela Vista vai realizar a quarta edição da sua liquidação anual, a BELA VISTA LIQUIDA que traz descontos em todas as lojas, além de outras ações.

Sem a edição do ano passado em decorrência da pandemia, a BELA VISTA LIQUIDA esse ano retorna com força total e a expectativa da organização do evento é que a campanha aumente o movimento do shopping em 20%, enquanto as vendas devem ter um acréscimo de 10% em relação ao mês de agosto. “Essa é a quarta edição da liquidação, ano passado não aconteceu, agora estamos ansiosos para retornar ao movimento”, explica Ticiano Cortizo, gerente de marketing do Bela Vista.

“O consumidor pode esperar de fato, preços e qualidade de atendimento e nossa expectativa é que todo o trabalho de base que vem sendo feito venha refletir em bons resultados aos lojistas, e em uma ótima experiência para os consumidores, já que é pra eles que estamos fazendo toda essa festa”, completa Cortizo

Às vésperas da liquidação, uma das lojistas mais animadas é a proprietária da Yes! Cosmetics, Andreia Chaves, que já planeja promoções especiais para os seus clientes ao longo da campanha e faz previsões de bons negócios. “A expectativa é a melhor possível. Todos os anos, a Liquida vem para ajudar, já que setembro costuma ser um dos meses mais fracos do segundo semestre. Agora com o avanço da vacinação esperamos um aumento de 20% a 30% nas vendas. Estamos preparando descontos em maquiagem, perfumaria e kits”, destaca.

Antes cliente do shopping e agora gerente da loja Melissa, Bruna Athayde conta que a BELA VISTA LIQUIDA é uma das campanhas de compras mais aguardadas tanto por lojistas como pelos frequentadores do centro comercial. “Como moro aqui perto e sempre vinha como cliente, já conhecia a Liquida e é um evento muito esperado pois os preços despencam de verdade. Aqui na Melissa selecionamos muitos produtos e teremos diversas promoções. Além disso, o shopping sempre traz entretenimento para movimentar o público, por isso a expectativa é a melhor possível”, ressalta.

Já a supervisora de operações da Riachuelo, uma das lojas âncora do shopping, relata que os clientes já estão animados com a chegada da liquidação e a perspectiva de bons negócios chega em um excelente momento. “Desde o início da pandemia, temos enfrentado muitos desafios. Até hoje não conseguimos retornar ao horário de funcionamento normal. Agora, com a imunização, as pessoas estão voltando a ter mais confiança para sair e comprar, então acredito que a liquidação chega em uma hora muito oportuna”, diz.

A BELA VISTA LIQUIDA está de volta com promoções e entretenimento momentando as loja, corredores e praças do shopping

Apesar de um cenário mais favorável com a ampliação da vacinação entre a população, a cautela do Bela Vista em relação aos protocolos de combate à covid-19 segue firme para trazer mais segurança aos clientes e colaboradores. “As restrições estão diminuindo, mas apesar disso estamos com todos os protocolos reforçados, indo além até de outros centros comerciais, já que somos o único shopping do estado com o selo Safe Guard emitido pelo Bureau Veritas, mesmo instituto que emite o selo ISSO 9000, e essa certificação é renovada mensalmente”, afirma Ticiano.

Achados

Para quem adora os famosos ‘achadinhos’, principalmente os consumidores que não gostam de perder tempo na hora de procurar os itens tão desejados com os preços mais acessíveis, a BELA VISTA LIQUIDA contará com três influenciadores digitais que irão mostrar ao público as melhores ofertas em seus perfis no Instagram e no do Bela: Nine Lima [@nine.lima], Fabiana Canegal [@quase40enta] e Bruna Barbosa [@bucs__].

Entretenimento

Durante os dias da BELA VISTA LIQUIDA, o shopping vai promover o Boteco do Bela: pocket shows musicais na praça de alimentação para animar os clientes, em dois horários das 11h às 14h e das 18h às 21h. O shopping também realizará dinâmicas internas entre lojistas e vendedores que premiará os melhores atendimentos e a vitrine mais bonita. “Temos promovido, junto ao Sebrae, uma melhoria no atendimento por parte das lojas. É um processo que envolve vendedores e lojistas, então nossa expectativa é que todo o trabalho de base que vem sendo feito venha refletir em uma ótima experiência para todos”, informa.

Programação do Boteco do Bela

Dia - 09/09 (QUINTA)

11h às 14h - DANILO MORENO

18h às 21h - EDDIE MAROCCI

Dia - 10/09 (SEXTA)

11h às 14h - RICARDO PLANETA

18h às 21h - MARCELO MOINHOS

Dia - 11/09 (SABADO)

11h às 14h - EDDIE MAROCCI

18h às 21h - RICARDO PLANETA

Dia - 12/09 (DOMINGO)

11h às 14h - MARCELO MOINHOS

18h às 21h - DANILO MORENO



