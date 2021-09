Bela Vista Liquida terá ofertas de até 70% de desconto

Aos que não perdem a oportunidade para economizar, o Shopping Bela Vista retorna, em sua 4° edição, com o tradicional Bela Vista Liquida, de 9 a 12 de setembro. Serão quatro dias de programação especial com atrações e ofertas em todos os segmentos de até 70% de desconto. Excepcionalmente no dia da abertura da Liquida (9), o Bela Vista abrirá às 11h.

“Estamos com ótimas perspectivas para o Bela Vista Liquida, que não aconteceu em 2020 por conta da recém abertura do shopping na pandemia. Dessa forma, criamos uma edição com muitas ofertas e entretenimento para os clientes, além de ações internas de incentivo e premiações instantâneas para lojistas e vendedores, com o objetivo de estimular ainda mais as vendas, através do concurso de vitrine e melhor atendimento avaliado por clientes ocultos”, explica o gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Ticiano Cortizo. A expectativa da Liquida é gerar um aumento de 20% do fluxo de pessoas e de 10% em relação às vendas do mês anterior.

Para quem gosta dos famosos ‘achadinhos’, principalmente os consumidores que não gostam de perder tempo na hora de procurar os itens tão desejados com os preços mais acessíveis, o Bela Vista Liquida contará com três influenciadores digitais que irão mostrar ao público as melhores ofertas em seus instagrans e no do Bela: Nine Lima [@nine.lima], Fabiana Canegal [@quase40enta] e Bruna Barbosa [@bucs__].

A música também não ficará de fora. Na Praça de Alimentação (Piso L2), haverá uma edição especial do Boteco do Bela, com programação gratuita. A animação da quinta-feira (09/09) ficará por conta de Danilo Moreno cantando MPB e do arrasta-pé do cantor Eddie Marocci. Já na sexta-feira (10/09), será a vez de Ricardo Planeta levar seu samba para o público, além do cantor e compositor Marcelo Moinhos. No sábado (11/09), forró e samba se juntam na programação com Eddie Marocci e Ricardo Planeta. Marcelo Moinhos e Danilo Moreno encerram a programação musical no domingo (12/09). As apresentações acontecem, diariamente, das 11h às 14h e das 18h às 21h.

Foto: Divulgação

SERVIÇO

Liquida Bela Vista

Data: De 09/09 (quinta-feira) a 12/09 (domingo)

Horário: de quinta a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h, sendo que a Praça de Alimentação abre às 12h. Excepcionalmente no dia 09/09, abrirá das 11h às 22h.

Boteco do Bela edição Bela Vista Liquida

Dia – 09/09 (QUINTA)

11h às 14h – Danilo Moreno

18h às 21h – Eddie Marocci

Dia – 10/09 (SEXTA)

11h às 14h – Ricardo Planeta

18h às 21h – Marcelo Moinhos

Dia – 11/09 (SÁBADO)

11h às 14h – Eddie Marocci

18h às 21h – Ricardo Planeta

Dia – 12/09 (DOMINGO)

11h às 14h – Marcelo Moinhos

18h às 21h – Danilo Moreno