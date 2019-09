Bela Vista Liquida terá quatro dias de ofertas e programação especial; confira

Foto: Divulgação

A 3ª edição da Bela Vista Liquida, do Shopping Bela Vista, em Salvador, começa nessa quinta-feira (12), trazendo atrações para entreter o público e ofertas em todos os segmentos.

Até domingo (15), os clientes terão a oportunidade de renovar o guarda-roupa e a casa e comprar produtos com grandes descontos.

Por conta disso, além das vantagens de compra, o local irá oferecer várias opões de lazer e entretenimento com apresentações musicais, dança, esporte e informações com jornalistas e influenciadores digitais.

Durante a Liquida, o shopping levará muita animação e música para os clientes com a tradicional banda de fanfarra, que circulará pelos corredores com distribuição de brindes e realização de brincadeiras.

Já no sábado (14), às 18h, haverá a apresentação especial do grupo FitDance com os dançarinos Astral, Isis e Nanda, na ala L1 Sul (em frente a loja Marisa. O público poderá relaxar das compras e interagir dançando as coreagrafias tão conhecidas e divulgadas pelo público.

Já no domingo (15), será a vez do esporte e entretenimento invadirem a Líquida com o Primeiro Torneio de Futemesa, que contará com a presença da atleta profissional de futevôlei e digital influencer Natalia Guitler (@nataliaguitler), na Praça Principal. O público poderá participar e “bater uma bola" com ela.

Além disso, o Boteco do Bela, que funciona na Praça de Alimentação, terá um horário especial de apresentações musicais durante todo o período da Liquida, às 12h, às 18h30 e às 19h30.

O shopping ainda montou um super time de jornalistas, influenciadores digitais e bloggers especializados em gastronomia para garimpar as ofertas, apresentar os diferenciais da Bela Vista Liquida e mostrar para o público os melhores descontos, juntamente com muitas dicas gastronômicas, de moda, beleza, lifestyle elazer.

São eles: a jornalista Perla Ribeiro (@achadosdeperla), colunista do CORREIO, e o jornalista Estevão Terceiro (site Mundo Vip Bahia); as influencers Jeane Passos (@passosdejeane), Caren Teixeira (@umpoucodetuds2), Flávia Filardi (@achadosdafla), Tainá Moreira (@tainamoreiraofc), Vivian Maciel e Adla Costa (@dicademigs); e os instablogs de gastronomia Onde Comer em Salvador (@ondecomeremsalvador) e Comer e Beber em Salvador (@comerebeberemsalvador).

“A Bela Vista Liquida já é uma ação de sucesso e muito aguardada por todos, pois oferece inúmeras vantagens tanto para os lojistas, que têm a oportunidade de movimentar as vendas e o fazer girar o estoque, quanto para o consumidor, que aproveita as ofertas para comprar o que deseja”, destaca o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida.

Excepcionalmente no primeiro dia (12), o empreendimento abrirá as portas ao público somente às 11h, mantendo o horário normal de funcionamento nas demais datas.

Torneio de Futemesa

O Shopping trará o primeiro Torneio de Futemesa de Salvador – uma mistura dos esportes futebol com tênis de mesa. O campeonato, realizado pela Diffe em parceria com o Bela Vista, acontecerá na Praça Central de quinta (12) a domingo (15) e contará com 32 duplas.

As inscrições para disputar o campeonato custam R$ 120 por dupla e inclui o kit atleta (1 t-shirt Diffe, 1 copo Diffe e 1 ecobag).

Confira a programação completa da Liquida:

12/09 (quinta)

12h – JP Futevôlei Espanhol/ convidados

14h-Endorfina Futevôlei

15h –Programa Donos da Bola (Band)

19h-Arena Futetrio – Treino

13/09 (sexta)

14h – Artista e Compositores

18h – Futehouse – Aulão de Futemesa

19h - Meninas do Fut

14/09 (sábado)

14h – Alta Ssa (Equipe de Altinha)

15/09 (domingo)

14h – Torneio Futemesa Diffe.

Serviço

Liquida Bela Vista

Data: De 12/09 (quinta) a 15/09 (domingo)

Horário: 12/09 – das 11h às 22h; 13 e 14/09 – das 9h às 22h; 15/09 – das 13h às 21h.