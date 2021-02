Bela Vista terá encontro de veículos antigos e superesportivos com manobras radicais

Os amantes do automobilismo de Salvador terão a oportunidade de conferir relíquias automobilísticas e também modelos superesportivos impressionantes, durante o 6° Encontro do Acelera Bahia, que acontece no Shopping Bela Vista nesse domingo (21).

A exposição, que deve reunir cerca de 150 veículos, irá acontecer das 15h às 19h no estacionamento externo (ao lado do Kart) e vai contar com algumas novidades nesta edição, como a apresentação, em formato reduzido, de drift e manobras radicais com o carro.

O drift show será feito pelo único piloto baiano da modalidade, Francisco Horne (Chico Drift); já as manobras radicais serão realizadas pela equipe Panhada Sport, ambos filiados à Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), que está apoiando o evento.

O encontro terá entrada controlada de carros e participantes e seguirá todos os protocolos de biossegurança recomendados pela Prefeitura de Salvador.

Os visitantes terão acesso à exposição e ao espaço das apresentações de forma gratuita, através de pulseiras de identificação. Para os participantes que desejam exibir seu carro na exposição, basta se inscrever através do número (71) 98320-0000. Os encontros acontecem quinzenalmente no estacionamento do Bela Vista. As informações são da assessoria do shopping.

Serviço

6° Encontro do Acelera Bahia – Shopping Bela Vista

Data: 21/02 (domingo)

Horário: das 15h às 19h

Local: Estacionamento Externo G0 do Shopping Bela Vista

Entrada: Gratuita

Para inscrever seu veículo: (71) 98320-0000