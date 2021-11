Beleza, etnia e cooperação para os melhores negócios

Muito antes da pandemia, a enfermeira de formação e empresária Flávia Santana já intuía que, se quisesse crescer nos negócios, precisava criar diferenciais no Instituto de Beleza Essência dos Cachos. Para além do investimento na qualidade dos produtos cosméticos usados para tratar os cabelos crespos e cacheados, ela criou um espaço específico para as crianças, permitindo que as mães pudessem deixar seus pequenos protegidos, enquanto cuidavam de si. Na verdade, os pequenos foram os primeiros clientes para cuidar dos cachinhos.

Enquanto estabelecia diferenciais de qualidade, organizou desfiles de moda, fortalecendo parceria com outras empreendedoras negras no segmento; criou uma feira literária, estimulando a leitura e a troca de livros; preocupou-se com a higienização e a sanitização do espaço; implementou o serviço de delivery para os que não podiam ir até o espaço buscar os cosméticos; cuidou de garantir acessibilidade e conforto para sua clientela. O resultado não poderia ser outro: atraiu não apenas mães e crianças, mas toda a família que desejava tratar os cabelos com suas diversidades e com respeito à etnicidade.

Tantos cuidados garantiram que, durante esse período, as perdas inevitáveis com o distanciamento social e o fechamento da loja física fosse sentida com um pouco mais de brandura. Mais recentemente, a empresária investiu num equipamento capaz de tratar os cabelos com ozonioterapia que, independente de outros benefícios, possui propriedades antibacterianas e antifúngicas, possibilitando que o couro cabeludo e o cabelo fiquem mais limpos.

"Todos os dias, tomamos banho, mas nem todos os dias lavamos a cabeça e os cabelos absorvem toda a sujeira atmosférica, então esse tratamento possibilita remover esses resíduos que impactam na saúde como um todo", esclareceu durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções, nesta quarta-feira (10), na página do Jornal Correio, no Instagram.

Experiência e cooperação

Esbanjando sabedoria e experiência aprendida nas vivências cotidianas e nas capacitações realizadas para garantir a qualidade do trabalho, realizado há pouco mais de 15 anos, Flávia Santana deu várias dicas para outros empreendedores que, assim como ela, entendem que empreender exige muito trabalho e esforço. "Quando comecei a pesquisar sobre produtos cosméticos voltados para cabelos crespos e cacheados, havia um desconhecimento grande sobre a área e até os rótulos tratavam esse tipo de cabelos como rebeldes", lembrou.

A empresária salientou que quem deseja começar um negócio precisa abandonar sua zona de conforto e lembrar que o negócio precisa começar onde ele tiver as melhores oportunidades de crescimento. "Sou baiana e meu marido é carioca. Na época, morava fora da Bahia e fui buscar o conhecimento necessário para garantir que desse início ao meu empreendimento", completou.

Já em Salvador, no bairro da Liberdade, Flávia Santana investiu para que o espaço pudesse ser confortável e acessível aos seus clientes. "Quando comecei, tinha duas outras empresas no mesmo segmento. Chamei elas para perto para trocar e crescer juntas, afinal, não somos rivais, somos companheiros", enfatizou.

