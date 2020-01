Beleza Negra: finalistas da 41ª edição do concurso do Ilê Aiyê serão conhecidas sábado (11)

No próximo sábado (11) acontece a penúltina etapa da 41ª Noite da Beleza Negra. Todas as candidatas inscritas encontram-se na Senzala do Barro Preto, sede do bloco Ilê Aiyê, às 13h, para a pré-seleção do concurso, quando sairão os nomes das 15 finalistas ao título de Deusa do Ébano. Mais de 100 mulheres inscreveram-se para concorrer ao posto de Rainha do Ilê Aiyê 2020.

Nesta etapa, as candidatas têm a dança afro como critério de desempate para continuar na seleção. Assim como acontece no dia da festa, nesse momento cada concorrente é convidada para, individualmente, mostrar sua performance em dança afro, uma vez que se apresentar no Carnaval e shows do Ilê Aiyê, ao lado da Band’Aiyê, é uma das atribuições da Deusa do Ébano durante seu reinado. O júri é composto por Rainhas do Ilê Aiyê de anos anteriores, coreógrafos e profissionais da dança.

A vencedora da 41ª Noite da Beleza Negra assumirá o posto no dia 8 de fevereiro (sábado), quando acontece a esperada festa na Senzala do Barro Preto, inspirada pelo tema do Carnaval 2020: ““Botswana: Uma História de êxito no mundo””. Com as pompas e surpresas que sempre marcam a cerimônia, a Noite da Beleza Negra terá como anfitriã a Band'Aiyê, além de diferentes convidados.

A Deusa do Ébano, considerada Rainha do Ilê Aiyê, desfila com destaque durante todo o Carnaval, representa a entidade em eventos sociais e integra sua comitiva em viagens e turnês, dentro e fora do Brasil. Atualmente, o cargo está sendo ocupado pela secretária executiva Daniele Nobre, 31, que já havia tentado chegar ao posto oito vezes até, enfim, conquistar o título em fevereiro do ano passado.