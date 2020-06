Bell Marques fará live em cima de trio elétrico

Bell Marques (foto: divulgação)

O cantor Bell Marques será o primeiro artista a fazer uma live em cima de um trio elétrico. A apresentação, em clima de Carnaval, será transmitida de Fortaleza, no dia 25 de julho, quando aconteceria o Fortal 2020, que foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus. O show virtual reunirá os principais sucessos do artista e poderá ser acompanhado através do YouTube.

Além de Bel, a apresentação contará com a participação de mais um cantor, cujo nome ainda não foi confirmado.

Responsabilidade social

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) doou, nesta segunda-feira (22), mais de duas toneladas de alimentos para a campanha municipal Salvador Solidária. Os alimentos foram organizados em175 cestas básicas para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade na capital baiana.

Tecnologia

Localizado em Trancoso, no Sul da Bahia, o Etnia Casa Hotel é o primeiro hotel do Brasil a adotar uma nova tecnologia em biossegurança, o Fog in Place, para a reabertura após a pandemia. De acordo com o proprietário do empreendimento, Andre Felippe Zanonato, trata-se de um sistema de sanitização que dispersa uma névoa 100% atóxica, inodora e seca que cobre todas as superfícies com uma nano película de inativação de bactérias e vírus. A tecnologia foi desenvolvida pela Marcopolo Next em parceria com uma startup.

Visitação online

A maior feira de artes do mundo, a Art Basel, abriu ao público sua edição online com 4 mil obras de 282 galerias. Diversas galerias brasileiras marcam presença no evento digital, como a Gentil Carioca, Fortes D’Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM, Bergamin & Gomide e Galeria Luisa Strina. O evento virtual começou no último dia 19 e segue até a próxima sexta-feira, através do site www.artbasel.com.

Investimentos

Além de lançar uma nova campanha publicitária, a Singular Pharma, empresa farmacêutica criada por Edza Brasil e Bruno Brandão, também tem feito investimentos para aprimorar o atendimento do cliente. Houve melhorias no call center da marca e a criação da modalidade Easy Delivery, que simplifica o atendimento e faz a entrega gratuita dos pedidos.

Uma das obras de Florival Oliveira (foto: divulgação)

Olho nele!

Florival Oliveira é um dos artistas que está participando da plataforma SP-Arte 365. Natural de Riachão de Jacuípe, ele vive em Salvador e é representado pela Paulo Darzé Galeria há mais de 15 anos. Formas, volumes, espaços e movimentos são elementos centrais na produção de Oliveira, que busca traduzir, de forma poética, o Sertão Baiano.

A SP-Arte 365 reúne no site sp-arte.com mais de 5.000 obras, livros e peças de mobiliário de galerias que costumam participar da SP-Arte e da SP-Foto.

Wagner Paiva (foto: divulgação)

Leilão beneficente

O arquiteto Wagner Paiva convocou parceiros para um leilão solidário que está movimentando o seu perfil no Instagram. A ação premia o maior lance do leilão com um Home Office completo (entre projeto e produtos) e o valor arrecadado será revertido à doação de material de limpeza e higiene para instituições de caridade de Salvador. Os lances podem ser feitos durante todo dia de hoje no @wagnerpaiva_arquitetura e, até o fechamento dessa matéria, o maior era de R$4.900,00.

Luiz Mendonça Filho (foto: Ulisses Dumas/divulgação)

Perfil

Fundador do Grupo LM, o empresário Luiz Mendonça Filho acaba de criar um perfil no Instagram. Por causa do isolamento social, ele aderiu ao aplicativo para poder acompanhar e participar de lives sobre empreendedorismo.

Para assistir!

O aniversário de 78 anos de Gilberto Gil, nesta sexta-feira (26), será celebrado de forma virtual. Uma live, com os principais sucessos do artista, será transmitida, às 20h, no YouTube. Batizada de “Fé Na Festa do Gil”, a celebração terá mediação de Bela Gil e participação de Preta Gil.