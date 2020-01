Bella Falconi celebra sete meses sem açúcar: 'Livre desse vício'

A nutricionista e influencer Bella Falconi fez um post nesta quinta-feira (2) celebrando a marca de sete meses sem açúcar na alimentação. A musa fitness publicou uma foto com a filha, Victoria, na piscina de um hotel da República Dominincana.

No texto, ela diz que já chegou a ficar 4 anos sem consumir açúcar quando participava de competições fitness, mas revela que isso ficou mais difícil depois do nascimento das filhas.

"Hello Dominican Republic! Hoje celebro 7 meses sem açúcar!! Quando eu competia, fiquei 4 anos sem açúcar e pensei que nunca mais conseguiria. As meninas nasceram e essa meta foi ficando cada vez mais distante. Até o dia que fiz um propósito para o exercício de domínio próprio e consegui. Os primeiros dias foram terríveis! Depois foi melhorando, até o dia em que percebi que NÃO preciso de açúcar", inicia Bella.

Depois, ela afirma que não se trata de uma dieta, mas sim de escolhas feitas na vida. "Hoje sei que não faço mais dieta, mas sim escolhas. Não sou frenética com alimentação, mas escolhi ser radical com relação ao açúcar após perceber que ele me dominava em todos os aspectos. Hoje estou livre desse vicio e posso dizer que sou muito mais feliz", explica.