Bellintani anuncia saída de Prates do time de transição do Bahia

Eliminado na semifinal do Campeonato Baiano, o time de transição do Bahia passará por mudanças. E uma delas será no comando técnico: Cláudio Prates não é mais o treinador da equipe. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Guilherme Bellintani, em entrevista à Rádio Sociedade.

"Prates cumpriu um ciclo positivo no clube com todas as dificuldades que tivemos, mas essa é uma das mudanças que a gente está preparando, com a saída de Cláudio Prates do time de transição e a busca por um novo nome. Costumo dizer que ciclos têm começo, meio e fim. E a gente entende que é a hora de começar um novo ciclo", disse Bellintani.

Apesar de deixar o time de transição, Prates segue no Bahia e volta a ser auxiliar da comissão técnica do grupo principal, comandado por Dado Cavalcanti.

Ainda durante a entrevista, Bellintani comentou que planeja diminuir a idade média do elenco do time de transição. Pelo Baianão, a equipe disputou 11 partidas, com cinco triunfos, três empates e três derrotas. O Esquadrão foi eliminado na semi pelo Bahia de Feira, após vencer por 1x0 em Pituaçu e perder por 3x0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

"Uma coisa eu já falei, que é a redução da idade média do time. A gente começou o projeto em 2018; em 2020, sofreu com a pandemia. E, em 2021, temos o dever de ter aprendido com as coisas boas e ruins. O time não performou bem no Campeonato Baiano. E uma das coisas que vamos fazer é trabalhar com idade menor. A perspectiva é trabalhar o time de transição no Campeonato Baiano do ano que vem com jogadores nascidos no ano 2000, alguns 1999 também, 1998. Além de outras coisas que vamos explicar ao longo da semana", comentou.