Bellintani em viagem pela Europa: 'É início das relações internacionais do Bahia'

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, está em viagem pela Europa. Na manhã desta segunda-feira (2), em Basileia, na Suíça, ele assinou o contrato de transferência do jogador Ramires para o Basel. "Acertamos a transferência de Ramires por R$ 30 milhões. Ele vai jogar no Basel, maior clube da Suíça", disse Belintani.

De lá, Bellintani segue para reuniões em outros clubes na Espanha e em Portugal. “Vou tratar de outros negócios e parcerias. É o inicio do processo de relações internacionais do Bahia”, finalizou.