Belo agradece Viviane Araujo por apoio na cadeia: 'tão parceira, tão amiga'

No ano de 2003, o cantor Belo foi preso por tráfico de drogas. No período, o marido da modelo fitness Gracyanne Barbosa estava junto com Viviane Araujo e no programa Conversa com Bial que irá ao ar na noite desta sexta-feira (11) ele agradeceu sua ex-companheira pelo apoio dado a ele.

“Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento que foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais”, lembra.

Esta é a primeira vez que o cantor agradece a atriz por conta deste apoio. Eles ficaram juntos por 9 anos e o relacionamento chegou ao fim no ano de 2007.