'Bem adiantados', diz Cerri sobre Rossi, Zeca e Capixaba no Bahia

O elenco do Bahia vai ganhar mais três reforços nos próximos dias. De olho na temporada 2020, o tricolor tem acerto encaminhado com os laterais Zeca e Juninho Capixaba e o atacante Rossi.

Na tarde desta segunda-feira (13), o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, confirmou que as tratativas com os atletas estão avançadas e depende apenas da assinatura dos contratos para que eles sejam oficializados.



"Estamos buscando mais um jogador pelo lado do campo, e eles (Zeca, Capixaba e Rossi) realmente nos interessam. Estamos construindo situações para trazê-los, mas em termos de divulgação só quando estiver assinado para a gente fazer. Mas são jogadores que estão muito adiantados e esperamos apresentá-los nos próximos dias", admitiu Cerri.

Ao mesmo passo que confirmou as negociações, Diego Cerri também esclareceu a situação de Moisés. O jogador está envolvido na troca por Zeca, com o Internacional, e vai defender o colorado na atual temporada.

"Eu realmente só considero qualquer negócio fechado quando você tem contrato assinado, minutas montadas por ambos os jurídicos. Muitas vezes vocês não acompanham, mas as negociações emperram em detalhes, pedidos de alguns dos clubes. Por isso eu só confirmo negociação quando está assinado. Não posso aqui também mentir, jamais vou fazer isso. Realmente existe uma negociação, troca de minutas e questões contratuais. Ficando tudo certo a gente deve consolidar essa situação. Esse é o cenário exato do Moisés", explicou o diretor.

Até o momento, o Bahia anunciou as contratações do meia Daniel, do volante Jádson e do atacante Clayson. Eles já estão em pré-temporada na Cidade Tricolor.

Indefinido

Quem ainda não sabe se vai continuar no Bahia é o meia Régis. No fim de semana, ele usou uma rede social para comemorar o retorno ao clube, mas segundo Diego Cerri a situação está em aberto.



"Ainda não existe uma situação totalmente definida, estamos em conversas com o atleta. O empresário do jogador vem a Salvador essa semana para uma reunião, para conversar sobre a situação dele. Ainda vamos nos reunir com o treinador, debater um pouco mais essa questão. Mas é uma situação que nos próximos dias vai ser definida", finalizou Cerri.