Bem de Casa: Paula Magalhães lança o desafio Guarda-Roupa do Bem

Editora de moda no jornal CORREIO e apresentadora do Mosaico Baiano, a jornalista Paula Magalhães fez um desafio para os leitores: “Escolha as peças de roupa que não fazem mais sentido para você e doe para quem precisa”.

Ela mostra em vídeo do projeto Bem de Casa publicado no IGTV do CORREIO como identificar quais itens não têm mais porquê permanecerem no cabide. “Roupa guardada é energia parada”, garante Paula, que além de escrever e falar sobre moda, é curadora do Brechó da Betty. “Meu guarda-roupa já é ‘inteligente’ por causa da experiência com o Brechó, mesmo assim consegui separar dez peças”, conta.

Uma das dicas de Paula é se a peça tem mais de um ano sem ser usada, não faz sentido permanecer no guarda-roupa. “Se você não está mais usando, outro vai usar, então vamos coloca-la de novo no ciclo”. Agora é com você: assista ao vídeo, confira as dicas e faça o mesmo em casa. Ah! E marque o resultado do seu desapego com a hashtag #bemdecasa lá no Instagram.

Este é o segundo vídeo da série Bem de Casa de conteúdos leves e educativos publicados aqui IGTV do CORREIO para ajudar a vocês, leitores, com suas novas rotinas durante o isolamento social por conta da pandemia do Coronavírus.