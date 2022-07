Bezerra de duas cabeças assusta moradores em povoado na Bahia

Uma bezerra nasceu com duas cabeças na cidade de Macaúbas, no sudoeste da Bahia, na segunda-feira (18). O animal morreu nesta quinta (21). As informações são do g1.

O caso assustou a família do vigilante Elidan Oliveira Sousa, no povoado Tapera do Peixe, zona rural da cidade.

"Minha filha ficou impressionada, porque nunca tinha visto essa situação inusitada”, disse ao portal.

No período em que ficou vivo, o animal foi fielmente protegido pela mãe da bezerra até mesmo dos humanos. Ele não chegou a ser avaliado por veterinários, devido ao curto período de quatro dias.

De acordo com cientistas, geralmente, animais com anomalia genética nascem mortos, morrem após o parto ou duram pouco tempo de vida. Os casos não são raros, mas não podem ser classificados como comuns.