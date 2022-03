Bial recebe ex-ministro Joaquim Barbosa em reestreia do programa

O ‘Conversa com Bial’ retorna à programação da TV Globo nesta segunda (7), logo após o ‘Jornal da Globo’, e, para marcar a estreia da nova temporada, recebe Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, para uma conversa sobre a política brasileira. Entre outras coisas, no papo com Pedro Bial, o ministro falou sobre a possibilidade de se candidatar à presidência. Ao longo da semana, o público acompanhará outras entrevistas inéditas.



Na terça-feira (8) Dia Internacional das Mulheres, a convidada é a vencedora do BBB21 e uma das principais influenciadoras do país, Juliette. A advogada, que hoje se dedicada a cantar, traz detalhes da vida pós-fama. Na quarta (9), Tite, técnico da seleção brasileira de futebol masculino, fala sobre os desafios da profissão e a classificação assegurada para a Copa do Catar.



Domitila Barros é a participante de quinta, dia 10. A modelo, atriz e ativista conta como foi vencer o Miss Alemanha, e a transformação da conquista numa celebração de empoderamento feminino. E, para fechar a semana, o convidado de sexta,11, é o cantor e compositor Lulu Santos, num papo sobre os momentos mais marcantes de sua carreira.



Bial conversou pessoalmente com Joaquim Barbosa, Juliette e Lulu Santos, num formato que deve permear toda a temporada, com o apresentador saindo mais de casa para encontros presenciais, nas mais diversas possibilidades de locações, sempre dentro dos protocolos de segurança.



"'Eu acho que ele [o programa] está estabelecido como uma plataforma democrática em que todos são bem-vindos para exporem as suas ideias. Há seis anos, o programa nasceu como um bebezinho, e ele aprendeu a ''engatinhar, andar''. A pandemia foi sem dúvida um período de amadurecimento, e, hoje, ele já 'corre, joga, passa a bola, propõe'", refletiu Bial.



Com direção artística de Monica Almeida, o ‘Conversa com Bial’ vai ao ar na TV Globo de segunda a sexta, após o ‘Jornal da Globo’. O programa também é exibido no canal internacional da Globo e em simulcast no Globoplay. As entrevistas também podem ser acompanhadas no podcast ‘Conversa com Bial’, disponível no Globoplay ou em qualquer plataforma de áudio.