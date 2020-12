Bianca Andrade está grávida do primeiro filho, diz colunista

A influencer e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, está grávida do primeiro filho, segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. A criança é fruto da relação de Bianca com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

O casal vive um relacionamento há 3 anos, entre idas e vindas, segundo Leo Dias. Em fevereiro, quando Boca Rosa foi eliminada do BBB20, eles reataram.

Boca Rosa diz em entrevistas que tem uma relação "sem rótulos" com Fred, mas desde que assumiram publicamente o namoro, em setembro, vivem uma fase mais madura.

A assessoria da influencer não respondeu a questionamentos sobre a gravidez.