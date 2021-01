Bianca Andrade mostra reação de Fred ao saber de gravidez; assista

Bianca Andrade e Fred postaram um vídeo dando detalhes da gravidez. Nas cenas também aparece o momento em que ela conta ao companheiro sobre a novidade. Boca Rosa, como é conhecida, está na 13ª semana (3 meses) e disse que não gostaria que a notícia sobre o bebê tivesse vazado antes desse período.

"Era exatamente o momento que a gente já se programava para contar. Acho que para todo casal, esse é o tempo mais saudável de compartilhar com as pessoas. E o nosso bebê está muito saudável", contou ela, mostrando imagens do ultrassom da criança.

Já sobre a revelação, Bianca fez uma espécie de gincana para revelar a novidade. Boca Rosa colocou um caça-palavras num quarto livre em sua casa, com referências do casal e do bebê. Ela disse na ocasião que o cômodo seria para uma amiga que mora com ela, e só contou a novidade a Fred quando ele entrou na cabaninha disposta num dos cantos, onde dentro havia um teste de gravidez numa mala escrito "babaquinha".

Bianca também falou sobre as idas e vindas do casal, que começou a se relacionar em 2016 e ainda não tinha se assumido na web até o ano passado. Eles começaram a namorar pouco tempo depois da saída da empresária do BBB 20, quando terminou o namoro com Diogo Melim.

"Essa história começa quando a gente se reencontrou. A gente brinca que é nossa quarta temporada. Assim que eu saí do Big Brother a gente começou a conversar mais uma vez [risos]. A gente estava com mentes completamente diferentes", detalhou ela.

Fred, com quem ela vive um relacionamento aberto, continuou. "A gente estava muito mais maduro. A gente estava numa sinergia assustadoramente positiva. Todas as decisões que a gente tomou foram muito em conjunto. Tudo foi muito bem conversado, muito bem planejado, inclusive o babaquinha", disse ele, revelando o apelido fofo para o bebê.

Bianca também contou que o ano da gravidez foi planejado com base na perspectiva profissional dos futuros papais. "A gente começou a conversar mais sobre isso. Ele já queria ser pai, e eu queria ser mãe. Já fiz stories falando que queria ser mãe solo porque não queria depender de um relacionamento para conseguir realizar esse sonho, e ele também", revelou.

