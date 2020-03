Bianca Boca Rosa anuncia término com Diogo Melim após polêmicas no BBB20

A ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, e o cantor Diogo Melim não estão mais namorando. O anúncio foi feito através do instagram da influencer, onde ela apareceu nos stories ao lado do ex-namorado. Os dois estavam em clima de descontração ao revelar o fim do relacionamento

No início, Bianca brinca procurando um filtro e acaba escolhendo um filtro. Nos vídeos, ela afirmam que eles "não se odeiam" e Diogo confirma dizendo que eles seguem amigos.

O término acontece pouco depois de Bianca ser eliminada no BBB20. No programa, a participante pediu durante uma festa para que Guilherme se afastasse, pois sentia vontade de beijá-lo.

Um dia depois de revelar essa vontade, a participante foi até o raio-x da atração e pediu desculpas para o namorado, seus familiares e amigos. Logo na sequência, Diogo não fez questão de esconder a sua insatisfação com o que estava acompanhando e apagou as imagens com a namorada.