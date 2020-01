Bianca e Rafa discutem no BBB20 por treta fora da casa: 'Você me ignorou'

(Foto: Reprodução)

A primeira festa do BBB20 terminou quente. Na madrugada deste sábado (25), Bianca Andrade e Rafa Kalimann tiveram uma discussão sobre a relação das duas fora da casa. Depois, Bianca foi às lágrimas e chegou a pedir que a produção a tirasse da casa.

A confusão começou quando Bianca acusou Rafa de ignorá-la em um evento fora da casa e pediu que a colega de confinamento explicasse o que tinha acontecido.

"Não preciso de aceitação de nada pra ter meu business, mas gosto das coisas esclarecidas. Você me ignorou, por que? Aquele dia eu fui falar com você e você me ignorou total, por isso eu não te sigo mais. Me explica o motivo disso", quis saber Bianca, que já aparentava ter bebido demais.

Rafa negou que tivesse ignorado a influencer. "Eu não te vi esse dia, não te ignorei nunca. Escuta, eu não tenho motivo pra mentir, sou a pessoa mais sincera do universo".

A reposta não agradou e Bianca achou que se tratava de uma indireta. "Não fala isso, porque fica parecendo que eu não sou sincera, sabe", afirmou. "Você sabe o que você fez. Você disse que deixou de me seguir nas redes sociais porque eu te ignorei, mas a verdade é que você nunca me seguiu. Então vamos parar por aqui e amanhã a gente conversa, a gente resolve. Mas eu entendi seu jogo, pare com isso", disse Rafa, acusando Bianca de procurar confusão.

Bianca SURTA com a Rafa e sai PUTA da festa - Parte 2 de 2 #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/Nr2t0ib5c6 — MattyBala ???????? #BBB20 (@MattyBala) January 25, 2020

Rafa voltou para a pista de dança, mas o caso não parou por aí. Sem aceitar, Bianca saiu aos gritos pela área externa e já dentro da casa foi às lágrimas. "Produção, me tira daqui", chegou a pedir. Outros participantes tentaram consolá-la.

"Não estou acostumada a sair como escrota. Essa Rafa é uma escrota, só queria falar com ela. Ela também não é santa que nem ela se faz de santa. Ela quer que eu fique de vilã, então prefiro sair daqui, não é justo que eu esteja passando por isso", afirmou.

A baiana Mari Gonzalez ficou ao lado de Bianca e também criticou Rafa. "A Rafa sempre foi estranha comigo. Várias vezes eu falei com ela aqui dentro, tentei me aproximar, e ela não me responde. Daí no Carnaval saiu uma notícia que eu excluí ela das redes sociais, sendo que nunca fiz isso. Fui falar com ela, disse que não era verdade, eu jamais faria isso. Eu nem ia falar nada sobre a Rafa, mas já que você entrou no assunto", desabafou Mari.

"Brasil, só queria dizer que eu não vou me dar bem com a Rafa. Não adianta", anunciou Bianca.