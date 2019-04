Biblioteca dos Barris suspende funcionamento após incêndio em fiação

Um incêndio na rede de alta tensão fez com que a Biblioteca Pública dos Barris suspendesse o atendimento desde a última terça-feira (23). A previsão é que volte a funcionar somente após a conclusão do serviço no sistema elétrico, que está previsto para ocorrer neste sábado (27).

Segundo informações da Fundação Pedro Calmon, órgão da Secretaria de Cultura do Estado que administra o equipamento, o funcionamento teve que ser suspenso após ocorrer um princípio de incêndio com centelhas na rede de alta tensão nos postes localizadas em frente à Biblioteca Central, por volta do meio dia da última terça-feira.

Ainda de acordo com a Fundação, o incidente teve consequência na subestação da unidade e foi recomendado pela Coelba que a chave geral do equipamento elétrico fosse desligada. "Para normalizar a situação, a empresa Real Energy, contratada pelo Estado para realizar o serviço, precisa realizar procedimentos de alta periculosidade (troca das muflas MT danificadas e substituição do para-raios MT em poste)", explica a Fundação, por meio de nota.

O órgão informou também que, para realização do serviço, foi solicitado que a Coelba desligue toda a rede de alta tensão, não apenas interrompa o fornecimento para a biblioteca. A Coelba informou, em nota, que está programado para este sábado (27), às 9h, um desligamento geral da rede para a conclusão do serviço pelo cliente e que o desligamento não afetará outros consumidores da região.

No comunicado, a Coelba explicou que o fornecimento da energia foi interrompido por problemas internos nos equipamentos da biblioteca. "Assim que foi acionada, a Coelba enviou técnicos que identificaram o defeito e orientaram sobre os procedimentos para que o problema seja solucionado. A energia foi desligada a pedido do cliente para a realização do serviço na subestação interna.

Uma comerciante que tem estabelimento nas proximidades da biblioteca, que pediu para não ser identificada, contou que, por falta de informação, muita gente tem se dirigido até o local e encontrado o equipamento fechado. "Desde então, fica tudo escuro à noite e bem deserto. Teve uma moça que veio de longe buscar alguma coisa aí na terça e nem conseguiu entrar, não avisaram nada a ela. Nem segurança a gente está vendo mais aí, nem os outros funcionários", contou.

A Biblioteca Central dos Barris é a primeira do Brasil e da América do Sul, e a maior do estado da Bahia. Criada por Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, em 1811, a biblioteca abriga atualmente um acervo de 120 mil livros, duas salas de cinema (Walter da Silveira e Alexandre Robato), galeria Pierre Verger, Teatro Espaço Xisto, biblioteca infantil, Diretoria de Imagem e Som da Bahia, além de um acervo de mais 600 mil periódicos.