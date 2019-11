Bicho-preguiça é resgatado em clínica médica na Av. Garibaldi

Um bicho-preguiça foi resgatado nas dependências da Clínica Médica Hapvida, na Avenida Garibaldi, na tarde desta quinta-feira (21). Ele foi retirado por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Salvador, lotada no Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa).

A preguiça, que já era adulta, pesava cerca de 5kg, segundo a Guarda Municipal. “O animal foi recolhido e será encaminhado para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do IBAMA, que após triagem fará a soltura do mesmo em seu hábitat natural”, explicou o supervisor do Gepa, Robson Pires.

Ainda de acordo com Pires, esse é um dos poucos mamíferos que vivem sem precisar de água, isso porque a quantidade necessária do líquido para sua sobrevivência é absorvida de alimentos como raízes, folhas e frutos de algumas árvores como embaúba, figueira, ingazeira e tararanga. A preguiça dorme cerca de 14 horas por dia e raramente vai ao chão.