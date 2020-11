Bico seco: PM apreende cervejas que iriam para presídio da Mata Escura

Foto: Divulgação/PM

Integrantes do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar frustraram tentativas de arremessos de materiais para o Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador. Ao todo, foram apreendidas oito sacolas com bebidas álcoolicas na madrugada deste domingo (29).

Os materiais foram localizados, por volta das 3h45, depois de os PMs ouvirem um barulho partindo de um matagal que fica no entorno do complexo. Os policiais foram averiguar e, após buscas no local, encontraram as mochilas.

Segundo o chefe do setor de escolta, capitão Julio Muniz, as rondas foram intensificadas nas proximidades das penitenciárias de Salvador e Região Metropolitana. "A pedido do comandante da unidade, tenente-coronel Djair, reforçamos o patrulhamento nos complexos para evitarmos qualquer ação criminosa", diz Muniz, em nota divulgada pela PM.

Ainda de acordo com o oficial, em mais uma ação de reforço no policiamento, cerca de quatro quilos de maconha que também seriam lançadas para a unidade prisional da Mata Escura, foram apreendidos pelo BG, na última sexta-feira.