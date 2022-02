Biden conversa com Zelensky e promete 'severas sanções à Rússia'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que conversou na madrugada desta quinta-feira (24) com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após a Rússia deflagrar uma operação militar contra o país. Biden reforçou a condenação ao "ataque não provocado e injustificado das forças militares russas" e informou o líder ucraniano sobre os passos que estão sendo tomados para reunir a comunidade internacional após a ação de Moscou.

"Ele (Zelensky) me pediu para solicitar aos líderes do mundo que se manifestassem claramente contra a agressão flagrante do presidente Putin e ficassem com o povo da Ucrânia", afirmou Biden em comunicado divulgado pela Casa Branca. "Amanhã (quinta-feira), me reunirei com os líderes do G-7, e os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros imporão severas sanções à Rússia. Continuaremos a prestar apoio e assistência à Ucrânia e ao povo ucraniano."

Jatos sobrevoam Kiev

Jatos russos sobrevoaram por volta das 7h desta quinta (pelo horário de Brasília) a região central de Kiev, capital da Ucrânia, após a Rússia invadir o país europeu nesta madrugada. A reportagem do Estadão/Broadcast, que estava na Praça da Independência, ouviu o alto barulho das aeronaves, mas não conseguiu identificar a origem delas devido ao tempo nublado.