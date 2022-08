Biel é acusado de destratar jornalista ao vivo durante entrevista; assista

Parece que Biel estava com saudade de causar polêmicas. Desta vez, nesta semana, o cantor, que está casado com a artista baiana Tays Reis, causou em uma live no programa Chupim, da rádio Metropolitana, que foi transmitida ao vivo pelo canal da emissora, no YouTube.

O cantor está sendo acusado pelo jornalista Bruno Tálamo de ter voltado com uma discussão antiga para a entrevista. Biel, sem paciência, abandonou a live por não ter gostado de uma pergunta feita pelo apresentador: "Espero que tenha aprendido e levado como lição".

Bruno tentou amenizar a situação, mas Biel seguiu sendo rude com o jornalista. "Não era o momento. E tocar no assunto agora é legal? É assim que você entra no programa? Espero que tenha reconhecido o vacilo", declarou.

A confusão gira em torno da acusação de assédio que Biel cometeu contra a repórter, em 2016. Ele falou, na época, que a jornalista era "gostosinha" e que "a quebraria no meio" se a "pegasse" durante a entrevista.

"Estou aqui primeiramente para pedir desculpas, que é meu objetivo principal. Nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar de fato quem me entrevistava. Estou aqui para me desculpar não só à repórter, mas a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com minhas palavras", comentou Biel.