A Bienal do Livro Bahia, adiada em 2020 por conta da pandemia da covid-19, já tem data e local para acontecer em 2022. O evento literário acontecerá no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, entre os dias 10 e 15 de novembro.

O evento promete reunir as principais editoras do mercado literário, além de autores e formadores de opinião do setor. De acordo com a assessoria, a programação está sendo fechada. A última edição do evento ocorreu em 2013.