Bienal do Livro Bahia estimula leitura em ação em escolas públicas

Para além dos próprios dias da realização do evento, que ocorrerá entre os dias 10 e 15 de novembro, a Bienal do Livro Bahia está promovendo uma ação em escolas públicas de Salvador, com a participação de autores que estarão presentes na programação da feira.

Nesta terça-feira (18), a Bienal nas Escolas aportou no bairro do Resgate, na Escola Adroaldo Ribeiro Costa com a escritora Thalita Rebouças. Durante a visita, a autora participou de uma roda de conversa com os estudantes entre 10 e 12 anos, e outras atividades como declaração de poemas, apresentação de cordéis, produção de um mural didático e encenação teatral.

Formada em jornalismo, Thalita largou a redação para se tornar escritora e lançou seu primeiro livro aos 25 anos. Agora, com duas décadas de carreira, acumula 25 títulos publicados, dos quais alguns foram adaptados para o teatro e cinema, como Confissões de uma garota excluída e Uma Fada Veio me Visitar, adaptado para as telonas com o título “É Fada”.

Para o coordenador da Bienal, Vinicius Cortez, são ações como essa que desmistificam as ideias que consideram a leitura como algo chato e pouco atrativo. "Vamos formar novos leitores. Quando estimulamos de outras formas nós vemos que leitura é um momento de prazer e que estimula o hábito", afirma.

Ação segue até amanhã

Amanhã será a vez da Escola Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana, receber da ilustradora Ilustralu para um workshop de desenhos e ilustrações. Na ocasião, estudantes entre 8 e 10 anos, poderão soltar a criatividade e imaginação dando vida a cenários de histórias.

Em 2021, a webcomic “Arlindo”, de Ilustralu, já com milhares de fãs na Internet, virou livro e foi considerado o melhor quadrinho na maior premiação de cultura pop do país: a CCXP Awards. Além disso, a artista produziu outras HQs como Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos, Marcela Mulher Melhore, Os Cool Kids e Ilustrou diversos livros infanto juvenis.

Bienal do Livro

Depois de um hiato de nove anos, a Bienal do Livro Bahia volta a acontecer, de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events, que também é a organizadora do evento no Rio de Janeiro.

Recebendo um investimento de pouco mais de R$ 5 milhões, a expectativa é de que 80 mil pessoas circulem pela área de exposição e participem dos debates, conversas e atividades para adultos, adolescentes e crianças.

Mais de 150 marcas expositoras e stakeholders do mercado editorial estarão presentes no evento. A programação terá mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados.