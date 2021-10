Bil Araújo diz ter sido excluído de grupo de ex-BBBs e é desmentido por colegas

Durante seu confinamento no reality show 'A Fazenda 13', o modelo Bil Araújo afirmou que teria sido excluído de um grupo do whatsapp de ex-BBBs de sua edição. Segundo ele, Juliette e Gil do Vigor também não foram convidados.

O vídeo da sua declaração circulou nas redes sociais e logo chegou até os outros participantes do Big Brother, que se manifestaram sobre a acusação.

"Que ruim ouvir isso! O único que levantou torcida e mutirão para ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo", comentou Caio Afiune.

Já Nego Di não só desmentiu como tentou provar que Bil tinha sido convidado, mas ele mesmo recusou. O humorista gaúcho postou prints de uma conversa de Bil com Viih Tube em junho, no qual ele era chamado para o grupo após sua participação no programa 'No Limite'.

"Todo mundo foi convidado para participar do grupo, os três que não entraram foram Juliette, Lucas e o Bil porque o Bil estava no 'No Limite', depois ele foi convidado, botei o print ai para vocês. Ele não quis entrar. A Juliette disse que ia esperar a poeira baixar, organizar a cabeça dela, a correria, se entender, está tudo certo. O Lucas nunca respondeu as mensagens”, comentou Nego Di. “Ninguém foi excluído, ele viu que deu certo a estratégia do 'excluído' no programa para alguns e ele quer usar isso para ganhar 'A Fazenda', é isso? O coitadinho. Put* que pariu, né."

Arthur Picoli também reagiu à declaração de Bil: "Não está lá quem não quer, simples assim.”

Gil do Vigor, por sua vez, disse que participa sim, ao contrário do que foi dito pelo modelo.